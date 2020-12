Čáslav chystá stížnost k Ústavnímu soudu. Skládka jí údajně neproplácí poplatky

Sněmovna zrušila poplatek za to, pokud se odpad využije, a ne jen ukládá. „Nebyly to odpady, byly to materiály na technické zabezpečení skládky. V tom je meritum věci,“ uvedl poslanec Jan Zahradník (ODS). Senát to sice odmítl, dolní komora ho ale přehlasovala a zákon prošel i s úlevou pro skládky.

Společnost postup radnice odmítá

„Mně přijde, že to je ušito na jednu konkrétní kauzu, což je úplně špatně, je to nesystémové,“ tvrdí předsedkyně sněmovního výboru pro životní prostředí Dana Balcarová (Piráti). Zákon okomentoval také poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL). „Asi není devět procent odpadu a 91 procent toho, co by zajišťovalo to technické zabezpečení skládky,“ podotkl.

K problematice se vyjádřil i ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). „Říkali jsme to na výboru, říkali jsme to na plénu, říkali jsme to v Senátu, ale je to něco, co tedy nakonec i přes náš nesouhlas prošlo,“ řekl.

Firma, které se spor týká, postup radnice přitom odmítá. Tvrdí, že dodržuje zákon i povolení, se kterým skládku provozuje. „Jako provozovatel skládky vždy odvede všechny poplatky, které má povinnost vybrat,“ stojí v prohlášení společnosti AVE.