Ve fotbalové korupční kauze okolo Berbra policie prověřuje i sázkové podvody

„Můj klient nevypovídá, nevypovídal víceméně ani u soudu a je to ovlivněno zdravotním stavem, ale samozřejmě je připraven se hájit,“ říká advokát Romana Berbra Oldřich Chudoba.

Policisté Romana Berbra sledovali. Na fotkách k jeho autu přichází sportovní ředitel druholigového Vyšehradu Roman Rogoz a něco mu podává. Podle detektivů to byl úplatek.

Podezření týkající se sázek naznačují i některé odposlechy. Například obviněný Rogoz na nich slibuje finanční odměnu několika rozhodčím za to, že jeho tým bude v zápase vést už po poločase. „Když povedeme o poločase, skončí a vyhrajeme, tak dostanete 175 tisíc. To je všechno,“ uvádí v odposlechu Rogoz.

„(Kánik) instruoval, aby za přesně nezjištěnou slíbenou výši finančního plnění, za účelem sázek, svým výkonem rozhodčích ovlivnili, jakým způsobem má proběhnout uvedené utkání a to tak, aby na základě domluveného signálu v přesně určené době padl přesně určený počet gólů,“ uvedli v usnesení policisté.

Na schůzce se mluvilo i o zahraniční měně. „Já jsem to musel přepočítat, kolik je to v těch zahraničních penězích, ale takhle to je,“ popisoval Rogoz. Ve vazbě zatím zůstávají Berbr a Rogoz. Obviněných je stále celkem dvacet.

„Jedná se o trestné činy korupční povahy, především tedy trestný čin podplacení a přijetí úplatku,“ popsala pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Rogoz podle policie úplatky sám předával. S rozhodčími se dle detektivů scházel například v hotelu Pyramida.

„Na nikoho netlačíme, já jenom říkám, že teď se žádná jiná varianta než naše vítězství, stát nemůže,“ říkal v odposlechu Rogoz. Jeho právník Chudoba nezákonnou činnost klienta odmítá: „Nebyl součástí žádné zločinecké skupiny.“

Vyšetřování údajné fotbalové korupce komplikují i současná covidová opatření. Ta zpožďují zejména výslechy svědků, protáhnou se proto až do příštího roku.