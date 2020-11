Sněmovna vyškrtla z návrhu zákona o evidenci majitelů část, která mohla podle kritiků pomoci Babišovi

Babiš by byl podle některých výkladů ustanovení navrhovaného vládou považován za vlastníka svěřenských fondů, do kterých vložil holding Agrofert, ale nikoli za vlastníka samotného holdingu. Pomoci mu to mohlo podle kritiků v situaci, kdy se podezřením z jeho střetu zájmů zabývají orgány Evropské unie.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) zdůraznila, že se nejednalo o nějakou intriku. Ustanovení označila za zpřesňující, ovšem netrvala na něm. Ministryně míní, že soud dospěje výkladem i za nynějšího znění zákona ke stejnému závěru.

Sněmovna zamítla pozměňovací návrh skupiny poslanců v čele se Starosty, podle kterého by se za skutečného majitele korporace ve svěřenském fondu výslovně považoval i jeho zakladatel. Na návrh ústavně-právního výboru poslanci zákon rozšířili mimo jiné o obecně prospěšné společnosti.

Babiš obvinění ze střetu zájmů opakovaně odmítá

Vláda schválila návrh zákona počátkem července hlasy svých členů za ANO. Ministři za ČSSD se hlasování zdrželi, protože výjimka pro svěřenské fondy podle nich překračuje rámec příslušné evropské směrnice.

Babiš nařčení ze střetu zájmů opakovaně odmítá a označuje ho za politickou záležitost. Loňská zpráva auditorů Evropské komise týkající se dotací z evropských strukturálních fondů uvedla, že Babiš ve střetu zájmů je. Podle zprávy má stále vliv na holding Agrofert, ačkoliv ho v roce 2017 vložil do svěřenských fondů.