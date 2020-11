Matkám je v porodnicích kvůli opatřením upírána přítomnost u předčasně narozených dětí

přehrát video 168 hodin: Covid – vstup zakázán Zdroj: ČT24

Velmi nepříjemnou zkušenost má za sebou například paní Kristýna, která 28. října porodila dvojčata v brněnské porodnici. Děti napřed zamířily do inkubátoru, záhy pak k matce na pokoj, jenže u druhé matky na pokoji testy potvrdily covid-19. „Já jsem byla identifikovaná, že jsem byla v kontaktu s pozitivní osobou, a ve středu jsem jela z nemocnice prostě domů do karantény,“ uvedla matka předčasně narozených dvojčat. Týdenní dvojčata tak musela v porodnici nechat. „Já jsem jela z porodnice a plakala jsem, protože jsem si to takhle nepředstavovala. Jela jsem sama, bez dětí a bez manžela, sama domů, kde prostě nikdo nebyl po porodu. Takže to bylo drsné,“ dodala paní Kristýna. V nemocnicích je nedostatek volných prostorů Porodnice totiž neměla volný pokoj, kde by matku s podezřením na nákazu i s novorozeňaty izolovala. „Ve stejnou dobu se ve stejné situaci nacházelo sedm dalších rodin, novorozených dětí, jejichž jeden nebo oba rodiče byli v tu chvíli covid pozitivní. V tu chvíli jsme skutečně neměli žádné jiné další prostory, takže na jedné straně máte prostorové možnosti nemocnice a na druhé straně máte oprávněná očekávání pacientů, a to se tady v tu chvíli bohužel nepotkalo,“ uvedl ředitel FN Brno Jaroslav Štěrba. Náročná situace si tak žádala provizorní opatření. „Musela jsem si sehnat osobu, která vyzvedávala mateřské mléko a jezdila do nemocnice, aby vůbec moje děti měly mateřské mléko,“ popisuje paní Kristýna. Trvalo to dva dny, než lékař dovolil po předčasnému porodu propuštění dvojčat domů. „V horizontu dalších 48 hodin se nám povedlo situaci vyřešit tak, že rodina by mohla být hospitalizována spolu, nicméně zdravotní stav dětí již dovolil jejich propuštění, takže jsme zvolili tuto cestu propuštění dětí,“ poznamenal Štěrba. Porodnice zakazují matkám přístup k inkubátorům Paní Kristýna měla v tomto případě štěstí. Její dcerky už nepotřebovaly inkubátor a nemocnice situaci rychle vyřešila. Pro mnoho jiných rodičů to ale neplatí. Některé porodnice matkám dětí v inkubátorech dokonce přímo zakazují i to, co bylo dřív zcela běžné – chodit se na miminko alespoň dívat. „V současné době řešíme k desítce případů matek, které nejsou covid pozitivní a mají v nemocnici nedonošené nebo hodně malé děti. A nemocnice jim říkají: až vám budeme dítě propouštět domů, tak vám zavoláme, přijďte si pro něj, do té doby vás za ním nepustíme, protože je zákaz návštěv. Jedná se řádově o týdny až třeba dva měsíce nepřítomnosti zákonného zástupce u dítěte,“ uvedla sociální pracovnice spolku na podporu pacientů Juno Moneta Ágnes Němečková. Na kameru ale takové matky mluvit nechtějí. Prožívají krušné období. „Bojí se o život dětí a opravdu mají velký strach, že by se zhoršila kvalita péče o děti, kdyby si stěžovaly a kdyby takříkajíc dělaly nemocnici problémy,“ dodala Němečková.

Děti mají v nemocnici právo na přítomnost zákonného zástupce Ministerstvo zdravotnictví přitom na děti pamatuje – zákaz návštěv pro ně neexistuje. „Novorozené dítě, byť je narozené předčasně, má právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce,“ připomíná advokátka a členka sekce pro etiku v paliativní péči z České společnosti paliativní medicíny Barbora Vráblová. To se shoduje s vyjádřením zástupkyně veřejného ochránce práv Moniky Šimůnkové. „Matka by měla mít možnost za dítětem chodit, případně být hospitalizovaná jako doprovod, to je také řešení. A tím pádem bude v nemocnici, nebude vycházet ven a bude tam jistota toho, že se nemůže nakazit například covidem-19,“ říká. Potvrzuje to také platné ministerské doporučení, které zní: „Nezletilý pacient, včetně novorozeného dítěte, má právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce.“ Ve skutečnosti ale platí, že v různých nemocnicích je praxe odlišná. V porodnici v Ostravě cestu našli. „Pokud novorozenec vyžaduje pobyt na jednotce intenzivní péče nebo na nějakém sledovacím lůžku, tak rodička za ním samozřejmě chodí nebo může být u něj,“ uvedl k tomu přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FN Ostrava Ondřej Šimetka. Pro případ, kdy je matka covid pozitivní, nemocnice také hledá řešení. „Snažíme se to nahradit nějakými režimovými opatřeními, máme třeba přenosné kamery. Já vím, že to samozřejmě není plnohodnotná náhrada, ale můžou se dívat přes mobilní telefon a přes videokameru do inkubátoru,“ dodal Šimetka.