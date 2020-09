Pacientka měla akutní zánět ledvin, kadaňská nemocnice ji ale poslala domů a čekala na test na covid-19

Druhý den ráno odvezl partner Alenu Wittmanovou čtyřicet kilometrů do nemocnice v Mostě. Zde diagnostikovali akutní zánět levé ledviny. „Dělali mi tam veškeré vyšetření. Ne základní, ale už to hloubkové, takže moč, krev, CT. Takže tam už se o mě postarali a okamžitě mi napíchli žílu a už všechno šlo do žíly,“ vypráví.

Ředitel nemocnice v Kadani se s pacientkou sejde

Ředitel nemocnice v Kadani Petr Hossner na kameru mluvit odmítl. Uvedl pouze, že s paní Wittmanovou je v kontaktu. Posléze přes e-mail poskytl ČT vyjádření, ve kterém píše: „Pacientka má možnost obrátit se na Nemocnici Kadaň s. r. o. se stížností na poskytnutou léčbu, což se, pokud je mi známo, dosud nestalo. Pokud by tak učinila, tak by byla věc prošetřena a poskytnuta pacientce v reakci na výsledky šetření odpověď.“

S pacientkou se má ředitel nemocnice sejít příštích dnech. Do té doby nechce svůj postoj k celému případu dále komentovat.

Nemocnice patří městu Kadaň a starosta se za postup nemocnice pacientce omluvil. „Informoval jsem se u pana ředitele a ten na to sdělil, že ustanovil vyšetřovací odbornou komisi, která prověří postup lékařů a nižšího zdravotního personálu v nemocnici. Bohužel, i tam pracují jenom lidi a může se stát, že došlo k chybě tak, jak to popisovala. Určitě se jí za to všichni omlouváme,“ uvedl starosta Jiří Kulhánek (ODS).

I když je paní Wittmannová už doma, úplně zdravá ještě není. K případu dodává, že si nechce představovat, co by se dělo, kdyby jí ledvina selhala. „Mně to připadá, že je tady covidová panika a najednou se přestávají léčit lidi na normální nemoci, i těžké formy nemoci, protože to má trošku podobné příznaky jako covid. Veškeré nemoci zastiňuje covid,“ uzavírá.