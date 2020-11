Počet nově nakažených klesl za týden o dvě pětiny, ve čtvrtek jich přibylo 7874. Blatný představí pravidla rozvolňování

V Česku zatím platí všechna opatření, která vláda v minulých týdnech vyhlásila – lidé nesmí ven od 21 do 5 hodin s výjimkou cest do práce či do nemocnice, přičemž musí být schopni účel své cesty prokázat. Přes den smí ven ten, kdo jde do práce, na nákup, k lékaři nebo na vycházku a s výjimkou rodin se mohou sejít maximálně dva lidé. Firmám nařídila vláda zavést home office, tedy práci z domova, pokud to její fungování umožňuje. Zavřená jsou divadla, muzea, ale i školy s výjimkou mateřských.

První ústup od přísných pravidel přijde 18. listopadu, kdy se vrátí do škol žáci prvních a druhých tříd a speciálních škol. Co bude dál, by mělo být jasné po odpolední tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví. Ministr Jan Blatný (za ANO) by měl podrobně představit systém rozvolňování. Rozhodující budou čtyři parametry, podle kterých bude každý kraj zařazen do jednoho z pěti pásem restrikcí.

„Když se budeme chovat zodpovědně, tak se do konce měsíce můžeme dostat na úroveň, která nebude umožňovat dělat všechno, ale rozhodně umožní mít daleko hezčí život a daleko hezčí Vánoce. Naopak když to neuděláme, tak se velice rychle vrátíme do úrovně pět a bude na Vánoce všechno uzavřeno,“ řekl Blatný ve středu v Poslanecké sněmovně.

Ministerstvo aktualizuje také cestovatelský semafor, který stanoví rizikovost zahraničních států. Momentálně je většina států označena jako středně až vysoce riziková. Z celé Evropy považuje ministerstvo za zemi s nízkým rizikem pouze Vatikán.