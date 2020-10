Turisté mají novou vyhlídku a rozhlednu. Rozhodli o nich sami občané

V Ústí nad Labem vznikly letos dvě nové turistické vyhlídky financované z participativního rozpočtu města. Jde o systém, který občanům umožňuje, aby se zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu a obyvatelé následně podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo v obci nebo městě v následujícím roce vylepšit. Od října tak lidé mohou navštívit rozhlednu u Malečova v Českém středohoří a novou vyhlídku nad údolím řeky Labe v ústecké části Krásné Březno. V obci Malečov se navíc financování účastnil i místní spolek, který celý projekt inicioval.