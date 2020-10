Prezidentův expertní tým podpořil nový stavební zákon, řekla ministryně Dostálová

Ministryně Dostálová je ochotna přistoupit na všechny pozměňovací návrhy, které povedou ke zrychlení a zefektivnění stavebního řízení.

Připomínky členů expertního týmu se podle Dostálové týkaly fungování dotčených orgánů. „Zejména jsme debatovali o povolení k nakládání s vodami,“ řekla ministryně. „Tak, jak jsme to domluvili s ministerstvem zemědělství, tak to povolení by platilo až při kolaudaci. A samozřejmě zástupci Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy právě říkali, že se trochu obávají, aby to nebylo pozdě, aby nestály třeba továrny nebo nějaké stavby, které by na to nakládání s vodami nedosáhly,“ uvedla dále Dostálová. Dodala, že o tom bude ještě debatovat s ministerstvem zemědělství.