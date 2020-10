Češi rozhodnou o složení třetiny Senátu. Volební místnosti se otevírají ve 14 hodin

V sobotu po sečtení hlasů se rozhodne o tom, kdo usedne do lavic třetiny českého Senátu. Volební místnosti se pro druhé kolo tohoto hlasování otevřou veřejnosti v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Odvoleno už mají lidé, kteří kvůli karanténě využili možnost takzvané drive-in volby z auta. Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb do Senátu nejsou voličům předem doručovány do poštovní schránky, obdrží je až ve volební místnosti v den volby.