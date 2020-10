Senátorem v obvodu Praha 5 bude Láska. Porazil Žantovského

V prvním kole získal Láska 37,44 procenta hlasů, druhý Žantovský 39,63 procenta hlasů. V obvodu Praha 5 usilovalo letos o senátorský post sedm kandidátů.

Láska, jako už senátor, stál například u zrodu návrhu ústavní žaloby na prezidenta Miloše Zemana, který horní komora schválila loni v létě. Návrh byl založen na tom, že Zeman podle senátorů opakovaně porušil ústavu – ať už nečinností, vystupováním v rozporu s oficiální zahraniční politikou ČR, nebo údajnými pokusy o ovlivňování justice. Sněmovna ale návrh odmítla.

Rodák z Rakovníku pracoval od svých 18 let u policie, z pochůzkáře se vypracoval po vyšetřovatele hospodářské kriminality. Vedl mimo jiné týmy objasňující krach Investiční a poštovní banky a vytunelování Harvardských fondů, při zaměstnání také vystudoval sociální patologii na tehdejší Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové (1999) a později Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni (promoval 2004, rok poté, co odešel do civilu).

Po odchodu od policie se Láska živil jako ekonomický poradce, krátce působil v bezpečnostní agentuře ABL a poté pracoval jako advokát. Byl také předsedou správní rady Transparency International (TI), v níž pracoval do roku 2011. Ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013 byl středočeským lídrem Strany zelených, která však neuspěla, o rok později se stal senátorem. V horní komoře je mimo jiné předsedou Klubu pro liberální demokracii – Senátor 21.

Žantovský by i přes neúspěch vedl volební kampaň stejně

Neúspěšný kandidát na senátora v Praze 5 Michael Žantovský (za TOP 09) byl svým výsledkem ve druhém kole zklamaný. „Snažil jsem se voličům nabídnout příběh osobní zodpovědnosti a realistický a věrohodný program,“ řekl Žantovský po oznámení výsledků druhého kola.

Svému protikandidátovi a vítězi volby Láskovi popřál na tiskové konferenci i telefonicky úspěch při vykonávání mandátu a poblahopřál mu ke znovuzvolení. Už dříve uvedl, že mají s Láskou mnoho společných postojů, což se ukázalo i ve volbách. Poděkoval všem voličům, kteří hlasovali v senátních volbách a také koalici stran, která ho podporovala, tedy ODS, TOP 09 a STAN.

Žantovský uvedl, že strategii volební kampaně by opět vedl stejně a neměnil by ji. Doplnil, že se svým týmem „udělali, co se dalo“. Zda vstoupí opětovně do politického dění, zatím neví.

Obhajující senátor Láska v roce 2014 kandidoval jako nestraník za lidovce a Zelené, nyní jej kromě toho podporují i Piráti, jeho vlastní hnutí Senátor 21 a Liberálně ekologická strana (LES).

Žantovský byl po roce 1989 blízkým spolupracovníkem prezidenta Václava Havla, později se stal velvyslancem v USA, Izraeli a Británii. V letech 1996 až 2002 byl senátorem.

V roce 2014 ve volbách zvítězil v Praze 5 Václav Láska (za Zelené). Ve druhém kole získal 65,08 procenta hlasů. Druhý skončil Pavel Žáček (za ODS). Voleb se zúčastnilo 11 kandidátů.