Historická vápenka v Krušných horách se po rekonstrukci otevírá veřejnosti

„Klenby byly vypadané, ve zdech byly velké díry, které jsme museli spravit tak, aby nehrozilo, že se zřítí,“ popisuje stav, ve kterém byla vápenka z poloviny 19. století ještě v loňském roce. Restauratéři na ní od té doby odvedli kus práce. Při opravě podle správce z Lesů České republiky Stanislava Lišky použili i původní materiál. „Zdivo, které bylo spadané na zem, bylo roztříděno a materiál byl znovu použit,“ popisuje.

„Začali jsme sem jezdit někdy před deseti lety. Viděli jsme, jak to vypadalo a teď to vypadá úžasně,“ chválí rekonstrukci třeba turista Aleš Vodička. Vápenka měla čtyři patra. Jedno z nich bylo pod zemí, vápenec se do pece sypal shora.

Při opravě se zachoval například zbytek pece nebo polovina šachty. „Vápenka byla i architektonicky zajímavá, můžeme se podívat třeba na zdvojené okénko, které nám ukazuje neorománský styl,“ popisuje interiér Jan Válek z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd. „Opěrný systém připomíná gotické stavby,“ dodává.