Policie v centru Prahy zadržela desítky aktivistů. Chtěli, aby vláda začala víc řešit klima

Podle Hrdličkové je obecným cílem hnutí dosažení uhlíkové neutrality do roku 2025, aby se Česká republika udržela pod oteplením 1,5 stupně Celsia, protože prý jen tak bude mít 66procentní šanci vyhnout se nejhoršímu scénáři, ke kterému klimatická krize zatím míří.

„To bude mít dopad na každého občana. Proto jsme přistoupili k takovému jednání z nouze, to je blokování ulice. Víme, že to může mnoho obyvatel Prahy naštvat, protože se třeba nedostanou do práce, ale je to jednání v nouzi a my požadujeme stav klimatické nouze,“ řekla mluvčí.

„Velká rebelie za život“

Hnutí své požadavky demonstrovalo také v úterý před ministerstvem financí v Praze. Někteří aktivisté se nechali přivázat k vchodovým dveřím, přístup do budovy však úplně nezablokovali. Extinction Rebellion požadovalo, aby resort prosazoval ekologičtější strategii v ekonomice a dalších oblastech.

Protest byl součástí takzvané Velké rebelie za život, v rámci které pražská odnož hnutí v dalších dnech hodlá uspořádat několik dalších podobných akcí. Na čtvrtek měli naplánovanou blokádu neznámé instituce.