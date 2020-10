O zpěv byla ve vládě pře, nakonec prošel zákaz, řekl Zaorálek. Slíbil odškodnění podnikatelům v kultuře

Miroslav Kalousek o tom však přesvědčen není. „Nouzový stav vládu opravňuje ke každému z opatření, která tady byla na jaře,“ poukázal. Vláda podle něj ztratila důvěru občanů. „Promrhala důvěru svojí chaotickou argumentací, svým chaotickým rozhodováním‚ 'odvolávám, co jsem odvolal, slibuji, co jsem slíbil'. Veřejnost dnes nemá důvod věřit premiérovi, nevěřila ani ministru zdravotnictví (Adamu) Vojtěchovi,“ poukázal.

„Pan ministr Prymula opakuje, že je přesvědčen vzhledem k tomu, že se podařilo snížit reprodukční číslo z 1,6 na 1,24, že by tato opatření mohla stačit k tomu, abychom to srazili na 0,8 až 0,9,“ zdůraznil Zaorálek.

Jednotlivá opatření nechtěl opoziční politik podrobně hodnotit, byť se pozastavil nad tím, „proč je árie Cavaradossiho větší problém než monolog Hamleta“. Lubomír Zaorálek připustil, že se o rozsahu omezení v kulturním životě s Romanem Prymulou přel, ale nakonec musel ustoupit.

„My jsme se přeli o zpívání. Měl jsem představu, že by se mohl vytvořit trochu větší prostor. Budiž, dnes se prosadila varianta, která byla schválena,“ poznamenal. Zároveň však Zaorálek připustil, že pro něj zákaz zpěvu není tak velké překvapení, protože na tuto činnost jako velmi rizikovou poukazují i vědecké studie. „Je zavřena Metropolitní opera. Není překvapivá věc, že když se hledají zdroje, tak se najdou v této oblasti,“ dodal.

Pro Kalouska není zákaz zpěvu takový problém. „Já zpívám pouze v sebeobraně, to je velmi účinné,“ přiznal. Také Miloslava Vostrá soudí, že „kdyby to opravdu mělo být 14 dní, je to něco, s čím se všichni dokážeme srovnat“. Oba nevládní politici jsou však přesvědčeni, že by kabinet měl ruku v ruce se zákazy podpořit ty, na které nejvíce dopadnou.

Podle Zaorálka se na to ministerský sbor již připravuje. „V rámci COVID – kultura vypíšeme další titul, kde se budeme snažit pomoci firmám v kultuře a také jedincům, OSVČ – hudebníkům a dalším. Domluvil jsem se s panem ministrem (Karlem) Havlíčkem, že pokud by se kvůli vývoji ukázalo, že by nestačily prostředky, které tam jsou, budeme se bavit o dalších,“ oznámil.