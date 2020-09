Volební komise v době koronaviru: opatření můžou podle komisařů hlasování zpomalit

Instrukce, jak mají během voleb letos postupovat, dostali předsedové, místopředsedové a zapisovatelé volebních komisí v polovině září na speciálních školeních. „Bude s tím hrozně moc práce navíc,“ zhodnotila Blanka Tomková, předsedkyně komise ve středočeské obci Vrané nad Vltavou. „Všichni ve volební komisi máme rozdělené úkoly a teď bude muset někdo z nás ještě dělat uklízečku, někdo hlídat u dveří, někdo průběžně dezinfikovat,“ popsala Tomková. „Tohle všechno samozřejmě bude ty volby zdržovat,“ dodal Bedřich Kyndl, který bude ve Vraném působit jako zapisovatel. Komise budou mít nad rámec svých povinností za úkol vydezinfikovat volební místnost před volbami i po nich, průběžně dezinfikovat vše, na co voliči sahají včetně prostoru kolem plenty a propisek, rozprašovat dezinfekci, větrat nebo zajišťovat, aby byl k dispozici dostatek roušek a dezinfekce. Zároveň také budou hlídat, aby doporučení a nařízení dodržovali sami voliči, kteří mají vstupovat do místnosti se zakrytými ústy a dodržovat rozestupy. „Když nám tam přijde hodně lidí za sebou, tak budeme třeba muset říct, ať chvíli počkají a budeme dezinfikovat,“ řekla Tomková. „Chodím dělat volební komisařku už mnoho let, ale teď mi přijde, jako by mě čekalo něco neznámého, nového. Jedna věc je od stolu vymyslet hygienická pravidla, ale jak to půjde v praxi, uvidíme,“ dodala.

Komisaři budou zároveň muset hlídat, aby někdo nevolil dvakrát, protože již před volebním víkendem budou hlasovat lidé, kteří jsou v karanténě. Na výběr mají ze tří způsobů: z auta v takzvaných drive-inech, prostřednictvím přenosné volební urny doma nebo v institucích v karanténě. Velkou otázkou je, jak zajistit, aby ve volební místnosti nebo na chodbách nebylo příliš mnoho lidí najednou. Ministerstvo vnitra nechává určování konkrétních podmínek na volebních komisích, a to podle velikosti místností. Někteří komisaři by preferovali pouštět dovnitř lidi po jednom, nebo jen určitý počet voličů najednou. „Na školení nám doporučovali udělat ve volební místnosti lepenkou na zemi značky ve vzdálenosti dva metry od sebe, na těch budou lidé čekat,“ doplnila předsedkyně volební komise ve Vraném nad Vltavou. „Nemá smysl nechat chodit lidi dovnitř po jednom, nebo to nějak hodně omezovat, protože by se pak zase lidi srocovali na chodbách,“ doplnil zapisovatel Kyndl.

Za nedodržování opatření hrozí pokuta Komise budou muset ze svých řad vybrat jednoho člena, který bude koordinovat provoz u vchodu do místnosti. Obce musí také zajistit dostatek dezinfekčních prostředků a náhradních roušek pro lidi, kteří přijdou bez nich. „Nevíme ale ještě, jak budeme řešit případné situace, kdy by tam někdo chtěl mermomocí bez roušky,“ řekl Pavel Štěpán, vedoucí správního oddělení v brněnské části Královo Pole. „Pokud někdo bude odmítat nasadit si ochranu nosu a úst, dopustí se přestupku podle zákona o ochraně veřejného zdraví,“ doplnil Adam Rözler z tiskového odboru ministerstva vnitra. Strážníci obecní policie by mohli udělit pokuty do deseti tisíc, v případě, že by se věc řešila ve správním řízení, tak by hrozil i několikanásobně větší postih. Méně komisařů, zato více nováčků Počet členů jednotlivích komisí se navzdory koronavirovým opatřením a z nich vyplývajících nových povinností pro komisaře zvyšovat nebude. Obvykle sedí v komisi šest lidí včetně předsedy, místopředsedy a zapisovatele. Nově ale zákon umožňuje snížit počet komisařů na pět a v okrscích do 300 voličů dokonce na čtyři. V záloze však musí být náhradníci, kdyby ještě někdo onemocněl nebo musel do karantény. „Máme 90 náhradníků pro celou Prahu 5, což by mělo stačit, ale seznam komisařů i náhradníků se nám letos neustále mění, lidé si to rozmýšlejí,“ řekl vedoucí volebního štábu Prahy 5 Antonín Kúfa.

