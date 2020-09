Ministr zdravotnictví Prymula musí lépe komunikovat s ostatními resorty, říká senátor Drahoš

Podle Drahoše, který s Vojtěchem také několikrát napřímo jednal, byl bývalý ministr velmi komunikativní. „Jeho největší slabinou ale bylo, že nedokázal v pravou chvíli bouchnout pěstí do stolu,“ říká. V tom by se podle něj mohl nově nastupující ministr, epidemiolog a bývalý zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula od Vojtěcha lišit.

Prymulu ale Drahoš kritizoval za nedostatečnou domluvu se zbytkem kabinetu. „Přál bych si, aby nový ministr zdravotnictví dobře komunikoval s ostatními členy vlády. Například s ministrem školství,“ uvedl Drahoš. „Aby se členové vlády dozvídali od jiného ministra až na tiskové konferenci, že se něco bude dít, by se nemělo stávat,“ říká senátor a naráží na Prymulovo prohlášení z úterní tiskové konference, kdy bez předchozí domluvy s ministerstvem školství oznámil, že by ředitelé škol měli zvážit, zda nevyužít pátek před prodlouženým víkendem jako ředitelské volno.

Vývoj české vakcíny čeká nejtěžší fáze

Prymulovo jmenování do čela ministerstva zdravotnictví byla podle Drahoše logická volba. „Čekal jsem to,“ říká. Že židle vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví po Prymulovi zůstává neobsazená, není podle Drahoše problém. „Pro ten celooborový výzkum je tady Rada pro výzkum, vývoj a inovace, ta se, pokud vím, nemění. Z mého pohledu mi přišlo vyčlenění zdravotnictví a vyčlenění člověka pro výzkum ve zdravotnictví jako nadbytečné,“ vysvětluje.

Stejně tak není podle Drahoše nutné, aby se Česko věnovalo vývoji své vlastní vakcíny proti koronaviru. „Z mého pohledu jsou to vyhozené peníze,“ komentuje snahu českých vědců. Ti ve středu oznámili, že dokončili první fázi vývoje. „V současné době se ve světě testuje přes 40 vakcín, z toho devět je ve třetím, závěrečném stádiu klinického testování,“ komentuje to Drahoš. „Ten tým teď čeká to nejhorší a nejnáročnější, a to, kde sežene stamiliony korun na klinické testování,“ dodává.