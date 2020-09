Při hromadné nehodě na D1 na okraji Brna zemřeli tři lidé, dálnice je na 189. kilometru uzavřená

Havárie se stala před 11 hodinou na 188. kilometru ve směru na Brno. Dálnice je tam uzavřená. Také směr na Prahu byl dočasně uzavřený kvůli zásahu záchranářů. Provoz se tam podařilo obnovit po poledni, kolony se pomalu rozjíždí, informovala policie na twitteru.

Na místě jsou záchranné složky. „Staly se dvě nehody. Při jedné se srazily dva kamiony a jedno osobní auto,“ uvedla mluvčí policie Petra Hrůzová.

Podle Mikošky začala vozidla hořet. „Osobní auto je komplet zasažené stejně jako návěs prvního kamionu a také část druhého,“ uvedl Mikoška. Škody způsobené požárem budou v milionech korun, řekl Mikoška.

Tři lidé včetně dítěte zemřeli před příjezdem záchranářů. „Jsou tam další tři zranění. Jedna žena je zraněná těžce a po ošetření ji vezeme na urgentní příjem do bohunické nemocnice. Dva další muži jsou středně těžce zranění, vezeme je také do traumacentra do Bohunic,“ řekla mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.

Řidiči se místu havárie mohou vyhnout přes Bosonohy a Popůvky, pokud sjedou z dálnice na Kývalce a vrátí se na exitu Brno-západ na 190. kilometru, případně naopak pro jízdu v opačném směru.