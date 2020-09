Velkou pardubickou podpoří stát, její konání je však kvůli koronaviru stále nejisté

Proslulá Velká pardubická je každoročně významnou událostí Pardubic. Letošní jubilejní 130. ročník bude ale silně poznamenán pandemií koronaviru. Vynucená nízká návštěvnost se výrazně promítne do ekonomiky slavného závodu. Pořadatel závodu – Dostihový spolek – z poloviny vlastněný radnicí, požádal stát o pomoc. Náklady na říjnovou neděli už dosahují skoro 13 a půl milionu korun a bude potřeba víc. Vloni dostal spolek pět milionů, letos chce polovinu.

„Toto jsou peníze, které nepoužijeme na výhru, ale které použijeme na veškeré náklady spojené s pořádáním Velké pardubické. Údržba areálu a další náklady,“ tvrdí ředitel Dostihového spolku Jaroslav Müller.

Dostihový spolek uvažuje o tom, že 130. Velkou pardubickou odloží na příští rok. Potom by ovšem letos na státní dotaci neměl nárok.

Další variantou je dostih bez diváků, jen před kamerami České televize. Takový scénář počítá s ochotou sponzorů přispět aspoň částečně z pozice loajálních podporovatelů, ale bez osobní účasti v lóžích.

„K pořádání 130. ročníku Velké pardubické potřebujeme kapacitu aspoň tisíc lidí,“ říká Müller. Na Velké pardubické bylo vloni 23 tisíc diváků, na tribunách i volně v areálu. To se letos jistě nemůže opakovat.

Nově jmenovaný ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) kvůli epidemické situaci doporučuje závod bez diváků. „Varianta před televizními kamerami, to znamená bez diváků, by z epidemiologického hlediska byla zcela jistě bezpečnější.“ Podle něj budou muset všechny hromadné akce být značně omezeny, a pokud by se závod konal s fanoušky, je nutné, aby fungoval v rámci přijatých opatření.

Pokud se Velká pardubická aspoň v improvizovaných podmínkách v neděli 11. října poběží, třeba i jako jediný dostih, chce pořadatel vypsat její dotaci aspoň na tři miliony korun, tedy o dva miliony méně než vloni.