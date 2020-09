V Olomouckém kraji řeší dopravní stavby i propouštění

Největší problém mají obory strojírenství a elektrotechnika, úřad práce od začátku koronakrize eviduje pět velkých zaměstnavatelů, kteří rozhodli o velkém propouštění nad sto pracovníků. Týká se to třeba uničovského Unexu nebo Hanivelu. Naopak jiné firmy na krizi zareagovaly velmi pružně, například Sigma Lutín začala vyrábět filtry do respirátorů.

Nelze zapomenout také na uzavřené oblasti, jako bylo Litovelsko, Červenka či Uničovsko. Tato tři místa se stala symbolem epidemie v Olomouckém kraji. Hygienici v noci 16. března uzavřeli oblast, kde žije téměř 22 tisíc obyvatel. Místo střežili jak policisté, tak hasiči, proto, aby se nikdo nedostal ven. Z počátku to bylo zmatečné, protože se mnoho lidí nedostalo ráno po uzavření do práce.

Doprava ovlivňuje život

Olomouckého kraje se týkají i dopravní komplikace. Z aktuálních krajských staveb lze zmínit například opravu průtahu Litovlí nebo Šternberkem. Opravují se i méně vytížené silnice, které ale už byly v havarijním stavu. „Zmínit můžeme to, že aktuálně Správa silnic Olomouckého kraje pracuje na zhruba padesáti místech, kde se opravují silnice,“ uvedl krajský zpravodaj ČT Daniel Laštůvka.

„Dokončení D1 je zásadní záležitost prvořadého významu. Pokud se bavíme o bezpečnosti, tak jakákoli jiná silnice hrozí čelními střety, hrozí problémy na křižovatkách a tak podobně. Jednosměrný provoz na dálnici je komfortnější a bezpečnější a zdaleka to nejlepší, co můžeme mít. Proto vnímám chybějící část D1 jako zásadní problém Přerova a jeho okolí,“ komentuje dopravní situace v regionu krajský koordinátor Besipu Miroslav Charouz.

Diskuse volebních lídrů a kandidátů

Co může krajské vedení pro budoucnost regionu udělat, bude i téma předvolební debaty v pátek večer na ČT24.

Diskutující se do ní nominovali na základě výsledků výzkumu, který pro Českou televizi zpracovaly společnosti Kantar CZ a Data Collect se zaměřením na volební potenciál. Ten ukazuje, kolik procent hlasů by politická strana, hnutí či koalice mohly v současnosti hypoteticky získat ve volbách, pokud by se k nim přiklonili všichni lidé, kteří tuto volbu reálně zvažují a nevylučují svou účast u voleb.