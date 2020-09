Některým dětem hrozí, že je nová vyhláška ministerstva připraví o asistenta pedagoga

Desetiletému Mathiasovi byla svalová dystrofie odhalena ve třech měsících, asistentku pedagoga má už od chvíle, kdy nastoupil do školky. „Když třeba spadne, ona ví, že ho má zvednout. Už si nemusí nic říkat, pomůže mu s oblékáním,“ popisuje chlapcovo fungování s asistentkou jeho matka a zároveň předsedkyně organizace Parent project Jitka Reineltová.

Mathias chodí do čtvrté třídy běžné základní školy, má samé jedničky, bez pomoci asistentky by ji ale navštěvovat nemohl. Rodina teď ale neví, jestli o ni nepřijde. Ministerstvo školství totiž připravilo vyhlášku, podle které by podporu asistenta pedagoga nemohli už získat všichni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, ale pouze některé skupiny dětí.

„Nově by nárok na pomoc asistenta pedagoga ztratila celá skupina dětí s tělesným postižením, se závažnými poruchami řeči či se závažnými specifickými poruchami učení,“ vysvětluje předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání Klára Laurenčíková. Právě těmto dětem v loňském roce pomáhala až třetina všech asistentů pedagoga.