Soudy a žalobci rozhodují o odposleších. Většina jich ale neví, kolika lidí se to dotkne

Spor trval několik let. I proto, že novinář dlouho poté, co odposlouchávání skončilo, nedostal od policie potvrzení. Bez něj se na soud s žádostí o přezkum zákonnosti nelze vůbec obrátit. „Já jsem proto přesvědčen, že ne všechny soudy plní informační povinnost, a že tím pádem zůstává spousta odposlouchávaných, kteří se nedozvědí, že byli odposloucháváni tak, jak zákon ukládá,“ konstatuje Kroupův právní zástupce Petr Toman.

Novináře Janka Kroupu policisté odposlouchávali v souvislosti s kauzou pandur – podle justice nezákonně. Posléze se mu kvůli tomu omluvilo ministerstvo spravedlnosti. „Pro mě je to důležitá informace hlavně z toho důvodu, jak se já můžu ve své profesi dál chovat,“ komentoval tehdy celou věc Kroupa.

Jen v roce 2018 skončilo pět a půl tisíc odposlechů. Sama policie o tom rozhodla ve 112 případech a informovala 55 osob. Na ostatní se vztahovaly výjimky, třeba kvůli účasti na organizované zločinecké skupině. Soudy ale oficiální statistiky nevedou. Jak je to s informováním o ukončení odposlechů, není jasné.

„Je to informace, kterou bych hrozně rád věděl, ale postupně jsem přišel na to, že to vlastně neví vůbec nikdo v této zemi,“ podotýká předseda sněmovní komise pro kontrolu odposlechů Tomáš Vymazal (Piráti).

Statistiku nevedeme, vzkazují soudy

ČT proto obeslala všech 86 obvodních a okresních soudů s dotazem, kolik lidí o odposlouchávání informovaly. Odpovědělo jich šedesát, z nichž statistiky poslalo jedenáct, zbytek čísla nemá. „Požadované informace by bylo možno získat pouze prostudováním jednotlivých soudních spisů,“ uvádí Okresní soud v Karviné. Statistiku nevede ani například Okresní soud Plzeň-město.