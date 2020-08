Začátek školního roku ovlivní koronavirová opatření. Některé školy nasadí roušky, jiné nikoli

Zavřené zůstanou například dvě základní školy ve Zlínském kraji kvůli covidu-19 mezi zaměstnanci. Podle médií neotevře ani sportovní gymnázium v Kladně, základní škola v Pečkách na Kolínsku či ZŠ Husova v Jičíně, kde je v karanténě šest pedagogů. Kvůli koronavirové nákaze vláda nařídila uzavřít 11. března všechny školy. Do konce minulého školního roku provoz už plně neobnovily a docházka byla omezená. V plném počtu tak školáci do tříd zamíří skoro po šesti měsících. Ministerstvo školství vydalo před dvěma týdny manuál, jak by vzdělávací instituce měly v novém školním roce postupovat. Cílem je omezit šíření nákazy, aby se školy nemusely zavírat.

Směrem k manuálu se objevila kritika. Vymezil se proti němu například náměstek libereckého primátora Ivan Langr (SLK). Podle něj jsou pokyny nepřehledné a přenáší odpovědnost na ředitele. Upozorňuje například na to, že ředitelé mají rozhodovat o tom, jestli žáci navštíví třeba divadlo. Dle Langra je to nešťastné, protože divadla běžně fungují, a nevidí proto důvod omezovat jejich návštěvy pro žáky škol. „My jsme nedoporučili nic navíc oproti manuálu. Je na ředitelích, aby se pokynů drželi a doporučení přijali po svém. Pravdou je, že se trochu bojím, že pokud ministerstvo napíše ‚neporučujeme', většina ředitelů to bude brát jako závazný pokyn,“ komentuje Langr. Některé základní školy tak nově zakážou rodičům vstup do budovy nebo pustí do učeben rodiče prvňáčků pouze s rouškou. Podle manuálu by měla být k dispozici dezinfekce, častěji se má větrat a uklízet. Ředitelé by se měli snažit omezit potkávání žáků z různých tříd. Třeba na základní škole ve Starém Městě na Frýdecko-Místecku roušky děti ani pedagogové mít nebudou. Žáci ale budou muset omezit pohyb na chodbách a v jídelně se střídat po jednotlivých ročnících. „Stoly se budou dezinfikovat vlastně před a po každém jídle a pedagogičtí zaměstnanci budou pomáhat s tím, že budou dětem dávat příbory, saláty a tak dále, a v tomhle případě budou muset mít jednorázové rukavice a roušky,“ uvedla pro ČT ředitelka školy Barbora Mazurová. Omezit tu také chtějí pohyb dětí na chodbách a zmenšit skupiny žáků v družinách. Pražští prvňáčci dostanou roušky, plošně povinné ale ve školách nebudou Opatření se budou zavádět podle takzvaného semaforu rizika nákazy. Na něm se Praha minulý týden podle epidemiologů dostala do oranžové barvy, při níž by se měly roušky nosit. Hygienici to nenařídili, podle nich je rozhodnutí na ředitelích škol. Šéf Asociace ředitelů základních škol Michal Černý uvedl, že školy v hlavním městě informace k nošení roušek nedostaly. Náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (STAN) po jednání magistrátu s hygieniky hlavního města avizoval, že hlavní město plošně roušky ve školách nezavede. Je podle něj na zvážení každé školy, aby podle lokální situace rozhodla o případném nasazení roušek. Každý prvňáček podle Hlubučka dostane látkovou roušku. Například v pražské škole Květnového vítězství bude 1. září bez roušek, ve škole v Křesomyslově ulici však budou povinné. Třeťáci Matyáš s Dannym se to dozvěděli v pondělí. Oběma vadí, že se jim s rouškou zamlžují brýle. „Já jsem se to dozvěděla dneska, z mailu, takže vlastně nemám ani dost roušek, až odjedete, půjdu roušky šít nebo shánět nějaký pytlíky,“ postěžovala si matka obou chlapců. Matyáš i Danny jsou ale rádi, že jim škola po skoro půlroce začne.