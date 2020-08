Zakladatel H-Systemu zinscenoval aukci rekreačního areálu v Rabyni, tvrdí žalobce

„A dokonce mu řekl, že se to vydraží za 29 milionů a 30 tisíc. Což mě udivilo, protože jsem si říkal, jak je to možný. A on říkal: jo, to je dohodnutý,“ potvrdil svědek události Milan Hnilica. Přesně za tuto částku pak Fabinger areál skutečně vydražil.

„Jasně prokazuje to, co tvrdíme celou dobu. Dražba areálu v Rabyni byla zinscenovaná, dopředu domluvená,“ uvedla zmocněnkyně části poškozených a pražská radní Hana Kordová Marvanová (za TOP 09 a STAN).

Fabinger výrok odmítl

Podnikatel Fabinger připouští, že se se Smetkou potkával, ale Hnilicovo svědectví o domluvě odmítá. Dle něj jde o nevěrohodného svědka.

Další svědci mají u soudu mluvit v září. Státní zástupce Boris Havel chce, aby výtěžek z prodeje areálu sloužil jako odškodnění poškozených po H-Systemu.

„Já budu bojovat dál, já se nevzdám a mám za to, že procesními prostředky dosáhneme spravedlivého rozhodnutí,“ řekl Havel.