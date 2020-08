V každém kraji bude posílené odběrové místo pro Čechy mířící do Řecka, oznámilo ministerstvo

V každém kraji bude jedno odběrové místo s posílenou testovací kapacitou pro cestovatele do Řecka. Ministerstvo zdravotnictví tak reaguje na to, že čeští turisté musejí při příjezdu do Řecka od příštího pondělí předložit negativní test na koronavirus. Podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové je lidí, kteří mají zaplacené zájezdy od 17. srpna do konce září, asi 32 tisíc. Cestovní kanceláře, které lety do země organizují, mají ministerstvu na e-mail crtexterni@mzcr.cz hlásit počet klientů podle bydliště a času odletu.