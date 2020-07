Návrh kampaně na dovolenou v Česku ministerstvo stáhlo. Dvěma miliardami měla podpořit i média

Kampaň v médiích, která má podpořit trávení dovolené v Česku na zámcích, hradech i uprostřed přírody, chystalo ministerstvo pro místní rozvoj s agenturou CzechTourism. „Jde o to prosadit pomoc odvětví cestovního ruchu. Ne jenom přímými nástroji, ale všem aktérům,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

Ministerstvo už zveřejnilo, kde by chtělo dvě miliardy za propagaci utratit. Téměř 700 milionů by mělo putovat do vybraných komerčních televizí, po 400 milionech do tištěných a on-line médií.