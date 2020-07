Plameny způsobily v Muzeu Kampa škody přes 10 milionů korun, mohlo by částečně otevřít za dva týdny

Muzeum Kampa by se po středečním požáru mohlo částečně otevřít do 14 dnů, uvedl to předseda správní rady Nadace Jana a Medy Mládkových a europoslanec za TOP 09 Jiří Pospíšil. Škoda na technickém zázemí muzea, kde hořelo, je podle něj přes deset milionů korun. Umělecká díla zasažená při požáru mazlavým popílkem z kouře se budou muset restaurovat, náklady na jejich očištění a sanaci depozitáře budou jeden až dva miliony korun, dodal.