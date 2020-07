V technické místnosti Muzea Kampa hořelo, kvůli zplodinám, které pronikly do výstavních prostor, hasiči vynáší obrazy

V technické místnosti Muzea Kampa v pražské ulici U Sovových mlýnů hoří elektrické rozvody. Na místě zasahují čtyři jednotky hasičů. V budově se nacházely tlakové lahve. Hasiči to uvedli na Twitteru. Podle jejich informací je v péči záchranářů jeden člověk. Plameny by měly být podle hasičů už uhašeny, zplodiny pronikly do výstavních prostorů, hasiči je nyní odvětrávají a evakuují díla.