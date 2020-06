Šimůnková: O špatném zacházení se seniory a psychicky nemocnými by lékaři neměli mlčet

Pracovníci kanceláře ombudsmana loni navštívili pětadvacet zařízení, ve kterých jsou lidé nějak omezeni na svobodě. Zásadní pochybení sice neodhalili, zjistili ale takzvanou rizikovou praxi. To znamená, že tam panuje nepřiměřeně přísný režim. Kancelář veřejného ochránce práv proto sepsala tři doporučení pro Poslaneckou sněmovnu, kterými by se legislativci měli zabývat.

Prolomení mlčenlivosti lékařů

První se týká prolomení mlčenlivosti zdravotnických pracovníků a zdravotníků. Zákon o zdravotních službách totiž lékařům i sestrám a dalším ukládá mlčenlivost, a to i v situacích, kdy například zjistí špatné zacházení s takovými pacienty.

„Lékař například zjistí špatné zacházení v domově pro seniory, ale má povinnost mlčenlivosti. Pokud by mu to ten klient nedovolil, on to sám nemůže nahlásit. Pokud se mlčenlivost prolomí, tak mnoho případů, kdy dochází ke špatnému zacházení, by mělo být objeveno a potrestáno,“ uvedla Šimůnková.