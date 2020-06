V Česku chybí šest tisíc učitelů a může být hůř. Novela má do škol dostat odborníky

Nedostatek učitelů řeší různě. Třeba Veronika Pastýříková zatím pedagogickou fakultu nedostudovala, jako problém to ale v praxi nevidí. „Studuji poslední ročník vysoké školy, ale nepociťuji to,“ popisuje. Její kolega Tomáš Caska působí na druhém stupni, učitelství ale nikdy nestudoval – absolvoval zemědělskou univerzitu. Přesto se rozhodl nastoupit a vzdělání si doplnit později.

Dlouhodobě se s nedostatkem učitelů potýká například základní škola ve Slaném. Ředitelka Věra Bělochová aktuálně poptává jazykáře a učitele hudební výchovy. „V současné době sháním tři učitele. Něco už mám rozjednáno. Když mi to nevyjde, tak čtyři,“ líčí ředitelka školy.

Podle průzkumů ministerstva školství chybělo už loni v září ve školách až šest tisíc učitelů. Za čtyři roky jich podle odhadů může chybět až jedenáct tisíc. Průměrný věk vyučujících je navíc v tuzemsku vysoký – 47 let.

„Je třeba počítat s rizikem, že někteří učitelé vyššího věku, kteří původně před třemi čtyřmi měsíci ještě nezamýšleli, že by odešli mimo školy, své rozhodnutí dnes uspíší,“ upozorňuje náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

Učit by mohli i odborníci

Pomoci má novela zákona, která nyní leží v dolní komoře parlamentu. Na základních i středních školách by podle ní nově mohli učit i vysokoškoláci nepedagogických oborů a být rovnou posuzováni jako kvalifikovaní, pokud přislíbí, že si do tří let vzdělání doplní.

„Je velmi důležité otevřít sekundární kanál a kromě toho, že dnes tam působí takzvaně na výjimku lidé z praxe, tak poskytnout také podporu, aby si doplnili vzdělání,“ komentuje legislativu ministr školství Robert Plaga (ANO).

S novelou ale nesouhlasí školské odbory. Podle nich je na základních školách pedagog potřeba. Odborníci – kupříkladu fyzici – by měli učit až na školách středních. „Podle nás se mělo ministerstvo zaměřit jiným směrem. Podporou pedagogických fakult, podporou studentů pedagogiky ve větší míře učit,“ konstatuje předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík.

Kabinet doufá, že učitele do škol dostane i postupné zvyšování platů. V příštím roce by dle plánu měly vzrůst o devět procent.