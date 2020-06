V ochranném pásmu pod hradem Kunětická hora vyrostl nelegální betonový plot

Kvůli vyhlídkám do krajiny patří Kunětická hora mezi nejvyhledávanější památky v regionu. V okolí platí pro stavebníky přísná pravidla. Kastelána hradu Miloše Jirouška ale nepříjemně překvapila nová stavba, betonový plot.

„To samozřejmě s plaňkovým plotem nemá nic společného. Do tohoto území takový plot rozhodně nepatří,“ zlobil se v rozhovoru kastelán.

Plot podle stavebníka do krajiny zapadne

Proti oplocení se bouří i místní osadníci. Stavebník Jaroslav Kalabza ale odmítá, že by stavba byla nelegální. Žádost o rozhovor odmítl, vyjádřil se ale písemně: „Plot do budoucna bude pokryt zelení a krásně zapadne do rázovitosti krajiny.“

Za černou stavbu považuje betonový plot i stavební úřad. „Je nelegální, protože je provedena jiným způsobem, než bylo uvedeno v tom závazném stanovisku,“ řekla vedoucí stavebního úřadu v Sezemicích Petra Nacu.

Úředníci v Sezemicích sice zahájili řízení o odstranění stavby, majitel pozemku ale staví dál. „Ta stavba prostě dál roste a neděje se vůbec nic,“ potvrdil reportérům místní osadník Martin Ducháč.

Majitel sice uvedl, že probíhající montážní a stavební práce v lokalitě se nevztahují k oplocení pozemku, úředníci při kontrole ale zjistili, že oplocení má například i nové brány. „Víme, že se tam pokračuje dál. Zasílali jsme stavebníku opětovnou výzvu k bezodkladnému zastavení prací. Požádal o dodatečné povolení stavby,“ uvedla vedoucí stavebního úřadu.

Rozhodující slovo budou mít památkáři. Právě podle jejich vyjádření úředníci rozhodnou o případné legalizaci, nebo demolici betonového oplocení.