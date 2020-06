Roušky by mohla většina obyvatel úplně odložit do konce června, míní Vojtěch

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) by mohli Češi ve většině regionů odložit roušky prakticky zcela – a to nejpozději do konce června. O dalším uvolňování opatření jednali v úterý epidemiologové. Zabývali se třeba také navýšením maximálního počtu osob na hromadných akcích. Jejich návrh musí schválit ministr zdravotnictví.