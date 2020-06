Více než pětina lidí si myslí, že otevření škol přišlo pozdě. Třetina by naopak ještě počkala

V bezprecedentní pandemické situaci čelili studenti i učitelské sbory náročné situaci. Výuka probíhala dlouhou dobu jen přes internet. „Byli jsme do toho vržení a učitelé se toho zhostili dobře,“ tvrdí místopředseda výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Lukáš Bartoň (Piráti).

Dodává ale, že „až patnáct procent žáků se neúčastnilo online výuky.“ Důvodem prý byla absence techniky kvůli horším sociálním poměrům. „V případě, že proběhne druhá vlna a bude od září online výuka, tak musíme pokrýt tyto studenty, aby se mohli účastnit online výuky.“ Jedná se podle něj zhruba o 174 tisíc dětí a stát to bude řádově jednu miliardu.

Ministr školství Robert Plaga ale plošné opatření odmítá. „Budu podporovat systémové dovybavení škol. Ale to neznamená, že ministerstvo školství bude kupovat počítače do každé rodiny.“ Plaga požádá na vybavení do škol o miliardu navíc až v rozpočtu na příští rok. Podle Bartoně to je ale pozdě a částka nestačí.

Plaga na to zareagoval, že ještě letos by mohly o peníze na techniku pro online výuku požádat obce. „Pokud se vláda dohodne na navýšení prostředků pro obce v rámci kompenzací, tak já to jedině podpořím,“uvedl Plaga. Peníze by ale podle něj musely jít do škol.