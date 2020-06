O koronaviru i kyberbezpečnosti. Babiš telefonoval s izraelským premiérem Netanjahuem

Český premiér uvedl, že s Netanjahuem mluvili „hlavně o koronaviru a jeho dopadu na naše ekonomiky, o druhé vlně, mobilních aplikacích, našich tradičně dobrých vztazích a konkrétní spolupráci ve vědě a výzkumu, zdravotnictví, kyberbezpečnosti a vodohospodářství“.

Vztahy mezi Českem a Izraelem koncem května poznamenal článek, ve kterém ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) a jeho dva předchůdci v ministerské funkci kritizovali izraelské plány na anexi židovských osad na Západním břehu Jordánu. Záměr by podle nich byl porušením mezinárodního práva a do budoucna by vyloučil vytvoření samostatného palestinského státu.

Článek tehdy kritizoval Babiš, prezident Miloš Zeman i další politici či organizace. Textem se bude 17. června zabývat sněmovna. Koncem minulého týdne Petříček telefonoval se šéfem izraelské diplomacie Gabim Aškenazim, který přijal jeho pozvání do Prahy. Mluvili také o společném zasedání vlád obou států.