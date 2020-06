U maturit by studenti mohli ukázat i lepší výsledky, než kdyby nebyla pandemie, doufá ministr školství

Šéfovi resortu školství se v posledních dnech ulevilo. Pro studenty čtvrtých ročníků středních škol totiž začaly po celé zemi slibované maturitní zkoušky. Plaga je rád, že vůbec odstartovaly, protože situace, která současnému stavu předcházela, byla stresující nejen pro maturanty, ale i pro všechny děti, žáky, studenty a jejich rodiče.

Horší výsledky u maturit navzdory pandemii však nečeká. Někteří ředitelé dle ministra říkají, že studenti jsou díky on-line výuce na závěrečné zkoušky mnohdy i lépe připraveni. „Co se týče těch slohových prací, respektive písemných prací z češtiny a cizího jazyka, tak tam by naopak mělo dojít ke zlepšení výsledků,“ doufá.

Někde však u maturit budou studenti muset nosit roušky, někde budou různé zástěny a samozřejmě přísná hygienická opatření. Na otázku, zda to nebude studenty moc stresovat, Plaga odpověděl neurčitě. „Situace rozhodně není standardní. Na druhou stranu, co se týče podmínek maturitních zkoušek, tak jsme dali školám doporučení, které jsme připravili s hygieniky. Pokud je možné zachovat rozestup, tak tam už roušky být nemusí.“

Kontumační maturita neprošla

Ministr je také rád, že se konají standardní maturity a ne ty kontumační, jaké mají na Slovensku. To s sebou ale přineslo i jeden problém. Tamní žáci mají dle některých více času naučit se na přijímací zkoušky na české vysoké školy a tuzemským studentům to vadí. Zájem Slováků o zdejší vysoké školy prý nabývá.

Dle ministra to ale není problém. Co se týče slovenských studentů na českých školách, je jich prý okolo sedmi procent. „Samozřejmě jsou obory, kam se hlásí větší měrou, třeba lékařské, příprava na tyto přijímačky však není otázkou dvou týdnů, ale třeba několika let. V tuto chvíli mám informace, že se podmínky a termíny na řadě fakult posouvají a to znamená, že se vytváří prostor pro přípravu našich maturantů,“ ujistil.