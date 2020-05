Kancléř Mynář tvrdil, že penzion v Osvětimanech nikdy nevlastnil. V katastru ale byla několik let zapsaná jako majitel jeho firma

Problémy s dotacemi na penzion Malovaný v jihomoravských Osvětimanech provozovaný Vratislavem Mynářem už potvrdily úřady a vyměřily milionové vratky. Nyní se ale ukázalo, že porušení dotačních pravidel je mnohem závažnější. Doposud kancléř tvrdil, že má penzion pouze pronajatý. Reportéři ČT ale zjistili, že po dobu minimálně tří let penzion vlastnila přímo Mynářova firma. To je přitom podle odborníků v rozporu s podmínkami dotace. Podle nich totiž penzion musela po dobu deseti let vlastnit nezisková společnost Chřibák a měla v budově provozovat ubytovnu pro sportovce. Případem se zabývaly Jana Neumannová a Adéla Paclíková v pořadu Reportéři ČT.