Hasicí přístroj v autě není v Česku povinný, řidiči by ho ale měli vozit, doporučují hasiči

K požárům aut dochází na křižovatkách, uprostřed vozovky dálnice nebo při parkování v ulici a mnoha z nich by se dalo částečně zabránit, kdyby měl řidič v autě hasicí přístroj a začal hasit sám. „Když například z kapoty stoupá černý kouř, měl by řidič sjet ke krajnici, zapnout výstražná světla, zatáhnout ruční brzdu a pokusit se začít hasit,“ přiblížil Aleš Tulach z HZS Olomouckého kraje.

Do auta je vhodný práškový přístroj, dvoukilový se dá pořídit do tisíce korun. „Určitě kapotu nikdy neotevíráme celou. Protože by mohlo dojít k daleko rychlejšímu průběhu požáru. Je dobré stříkat v dávkách, nevystříkat najednou celý přístroj,“ popsal Tulach. Hasiče by ale podle něj řidiči měli volat v každém případě. Dbát musí také každý člověk své bezpečnosti.