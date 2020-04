Kvůli uzavřeným hranicím jsou drogy v Česku nedostatkovým zbožím. Roste zájem o metadon

Petr v minulosti užíval heroin, ze závislosti ho dostala substituční léčba. Kvůli nouzovému stavu ale přišel o brigádu a tím pádem o peníze nejen na bydlení, ale i na substituci, kterou mu předepisoval lékař. „Nemám na nájem ani na prášky, tak jsem šel zažádat o přijetí do metadonového programu,“ říká.

O metadonový program, který zdarma poskytuje například Společnost Podané ruce, je teď větší zájem než kdy jindy. Částečně se jedná o nové klienty, částečně o lidi, kteří nějakou dobu abstinovali. Kvůli ztrátě práce, delšímu pobytu doma a depresivním stavům se totiž k alkoholu a drogám vrací víc jejich bývalých uživatelů.

Drog je ale kvůli zavřeným hranicím v komunitě závislých nedostatek. „Abstinenční příznaky, to se nedá popsat, člověk nemůže normálně fungovat. S metadonem můžu chodit do práce a můžu se začlenit do společnosti. Nemusím chodit krást a můžu fungovat jako člověk,“ popsal Petr.