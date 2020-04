Poukazy za zrušené zájezdy i možnost státnice on-line. Zeman podepsal balík protipandemických zákonů

Cestovní kanceláře dostanou možnost odložit vrácení peněz za zrušené zájezdy kvůli koronaviru s plánovaným odjezdem od 20. února do 31. srpna. Klienti místo peněz dostanou poukazy. Na odložení platby by měla do 31. srpna příštího roku platit takzvaná ochranná doba. Klienti, kteří do tohoto data poukaz nevyužijí, budou mít nárok na vrácení uhrazených záloh.

Poukazy budou také chráněny zárukou pro případ úpadku cestovní kanceláře. Vydávat se budou muset bez doplatku. Poukaz místo hotovosti musí kancelář nabídnout bez poplatku na rovnocenný zájezd. Pokud to nebude možné a ochranná doba skončí, cestovní kancelář bude muset klientovi uhradit veškeré zaplacené zálohy.

Cestovní kanceláře možnost vydávat poukazy vítají, ale k zákonu mají výhrady. Obávají se ho například ty kanceláře, které pořádají výlučně školní zájezdy. Bojí se toho, že bude pro ně zákon likvidační.