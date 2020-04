Nutnost, nebo riziko? Na cíleném promoření obyvatel nákazou se neshodnou ani odborníci

Postupné onemocnění koronavirem – to je strategie řízeného promořování společnosti. Nakazit by se ale měli jen lidé, u kterých je předpoklad, že nemoc bude mít jen mírný průběh. Tedy mladí a zdraví. Naopak chránit by se dál měly rizikové skupiny lidí.

„Možná překvapivě to nejsou úplně primárně senioři. Jsou to lidé, kteří mají různé chronické komplikace. Ukazuje se, že zdravý senior, který nemá žádnou chorobu, je méně zranitelný než člověk, který má kombinaci různých chronických onemocnění,“ vysvětluje Prymula.

Postupný nárůst lidí, kteří nemocí projdou a získají vůči ní odolnost, totiž zvyšuje kolektivní imunitu. Ve společnosti, kde ještě nikdo protilátky nemá, se koronavirus šíří rychle – a rychle přibývá i nemocných, kteří potřebují lékařskou pomoc.

Naopak pokud už většina lidí nemoc prodělala, a má tedy obranné látky, vir má jen omezenou možnost nakazit další, čímž se jeho šíření výrazně zpomalí, nebo dokonce zastaví. Díky takové kolektivní imunitě jsou chráněny všechny skupiny společnosti.