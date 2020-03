Je to bolestná zkouška, ale dává příležitost ke sblížení, táhneme za jeden provaz, hodnotí kardinál Duka

Duka vnímá současnou situaci jako zkoušku, kterou chápe v kontextu velikonočního příběhu o utrpení Spasitele. „Lidské oběti jsou bolestné. Tato situace nám ukazuje jedno. Že nebudeme věčně mladí, věčně zdraví a že smrt je součástí lidského života,“ připustil. „Ale můžeme dnes zažít něco z toho, co prožíval Ježíš a jeho učedníci.“

Vyzdvihl také, že se společnost podle něj nyní spojila a táhne za jeden provaz, řada lidí navíc pomáhá ve svém okolí. „Měli bychom být vděční. Musíme si přiznat, že jsme obstáli dobře, že smrtnost této infekce je poměrně velmi nízká. A jako by ten vir měl úctu před dětstvím a mládím, takže ti, co jsou na začátku života, mají velikou naději do budoucna,“ zhodnotil Duka.

Současnou situaci vnímá i jako možnost se zklidnit a sblížit. „Věřím, že rodiny s dětmi mají jisté starosti, ale také to dává určitou možnost, aby se děti s rodiči mnohem lépe seznámili a naučili se lépe žít spolu. Celá společnost pochopila, že musíme táhnout za jeden provaz.“

„Nejvíc nebezpečné je v dnešní situaci podlehnout strachu a panice. Tím se snižuje i náš odpor a imunita,“ dodal Duka.

Poděkování zdravotníkům

Duka se ztotožňuje s výzvou papeže Františka, aby se kvůli obavám z nákazy nepřijímala tak „přísná pravidla, která by byla až drastická“. Odkázal se tím na nařízení platné v Itálii, kde lidé nemají navštěvovat umírající příbuzné v nemocnicích.

„Domnívám se, že díky postojům našeho týmu, který zodpovídá za bezpečnost ve státě, se tato možnost přítomnosti uvolňuje. Za to jsem nesmírně vděčný. A taky bych prosil, aby personál nemocnice myslel na tuto stránku,“ vyzval Duka k tomu, aby umírající měli po svém boku do poslední chvíle někoho dalšího.