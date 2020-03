Státní zástupce žádá za Opencard podmínky, soud rozhodne v pátek

Na lavici obžalovaných v úterý vedle Hudečka už potřetí usedli někdejší radní pro informatiku a dopravu Eva Vorlíčková a Josef Nosek a také bývalý šéf magistrátních informatiků Jan Teska. Státní zástupce Tomáš Lejnar je viní z porušení povinností při správě cizího majetku a z porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže.

„Jsem nadále toho názoru, že obžalovaní by měli být odsouzeni v souladu s předchozím rozsudkem,“ konstatoval Lejnar. Chce také, aby uhradili Praze škodu. Město ji vyčíslilo na 23,2 milionu korun plus úroky z prodlení.

Případ se týká kontraktů s tehdejším vlastníkem práv k zamýšlené multifunkční kartě Opencard, firmou Haguess. Pražští radní je v dubnu 2012 jednomyslně schválili poté, co jim to doporučila hodnotící komise. Podle obžaloby tím Haguess neoprávněně zvýhodnili.

Obžalovaní trvají na tom, že jednali v krajní nouzi

Obžalovaní poukazují na to, že Opencard byla dlouhodobým problémem z éry primátora Pavla Béma (ODS) a že kvůli dříve uzavřeným licenčním smlouvám nemohli postupovat jinak. V úterý zopakovali, že se snažili odvrátit hrozící škodu a zachránit projekt a že vzhledem k okolnostem jednali v krajní nouzi.

Podle státního zástupce byla schválená zakázka předražená. Obžalovaným mimo jiné vyčítá, že si k ní nenechali vypracovat podrobný právní posudek, který by se zabýval i jejich trestní odpovědností. Stejně tak měl podle něj vzniknout posudek k tomu, co by se stalo, kdyby město smlouvu s Haguess neprodloužilo.

„Nezlobte se, ale to je přece úplně úchylné. Já jsem neměl fond na žádné posudky, já jsem byl radní pro územní rozvoj,“ reagoval v soudní síni Hudeček. S Vorlíčkovou se shodli na tom, že by i dnes hlasovali stejně. „Potřebovala bych, aby mi pan státní zástupce vysvětlil věc, která tady za těch sedm let nepadla – co jsem ještě mohla dělat navíc? Já bych to byla bývala udělala, kdybych tu možnost měla,“ podotkla Vorlíčková s tím, že je stavební inženýrka, nikoliv právnička, a že zakázku připravovali právníci.