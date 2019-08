Kauza Opencard mění soudce. Případ odebral vrchní soud Sotolářovi, který dvakrát rozhodl stejně

Případ se týká kontraktů s tehdejším vlastníkem práv k zamýšlené multifunkční kartě Opencard, firmou Haguess. Pražští radní je v dubnu 2012 jednomyslně schválili poté, co jim je doporučila hodnoticí komise. Podle státního zástupce tím Haguess neoprávněně zvýhodnili. Obžalovaní vinu odmítají. Poukazují na to, že projekt Opencard byl dlouhodobým problémem z éry primátora Pavla Béma (ODS) a že kvůli dříve uzavřeným licenčním smlouvám nemohli postupovat jinak.

Vrchní soud v usnesení vyjádřil obavu, že Sotolářův senát by jeho pokyny – například ohledně nápravy nesprávné protokolace svědeckých výpovědí – nerespektoval ani při třetím projednání věci. Připustil, že výměna senátu je výjimečným postupem, protože prolamuje ústavní zásadu, podle níž nesmí být nikdo odňat svému zákonnému soudci. V dané věci se ale podle odvolacího soudu nedalo postupovat jinak.

Druhý verdikt, který Sotolář vynesl týden před loňským Štědrým dnem, přijali obvinění s hlasitě projevovanou nevolí. Pro Vorlíčkovou bylo rozhodnutí soudu směšné, Nosek proces označil za „absurdní divadlo“ a Hudeček Sotoláře přirovnal ke komunistickému prokurátorovi a soudci Josefu Urválkovi.

Soud se Svobodou bude pokračovat, až exprimátor skončí ve sněmovně

Se čtveřicí obžalovaných byl v roce 2016 Sotolářem nepravomocně odsouzen i další bývalý pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS), a to k podmínce v délce 2,5 roku. V mezičase se však dostal do sněmovny, aniž by justice stačila projednat jeho odvolání. Svobodovo trestní řízení bude moci pokračovat teprve tehdy, až mu vyprší poslanecký mandát.

Dalších deset obviněných soudy už dříve pravomocně zprostily viny. Osvobození se týká někdejších radních Lukáše Manharta, Václava Novotného, Pavla Richtera, Heleny Chudomelové, Radka Lohynského a Ivana Kabického, dále dvou zaměstnanců magistrátu a dvou externích členů hodnoticí komise.