Kauza Opencard pokračuje. Soudce vyloučil, že by byl podjatý

Právník exprimátora Hudečka Robert Kabát poukázal na to, že v prvním kole hlavního líčení byly rozdíly mezi tím, co při výpovědích zaznělo v jednací síni, a tím, co se následně objevilo v soudních protokolech.

„Podle mě existují důvodné pochyby o vašem poměru k věci,“ řekl Hudečkův právník předsedovi senátu pražského městského soudu. Kabát tím upozornil na to, že dezinpretaci výpovědí vytkl Sotolářovi právě i vrchní soud.

„Těch diskrepancí je tam více. Všechny v podstatě zapadají do toho, co konstatoval vrchní soud, tedy že naše výpovědi byly dezinpretovány. Soudní senát mi vkládal do úst, že jsem znal věci, které jsem objektivně ve své výpovědi vyloučil, že bych znal. Dokonce jsem je v tu chvíli ani znát nemohl,“ vysvětlil důvod své námitky exprimátor Hudeček.

Jeho slova se měla objevit ještě v pracovní verzi protokolu, ve finální podobě ale byla tato věta zcela vypuštěna. „Objektivně to vyvolává pochybnost, že to vypuštění nebylo bezděčné. A zapadá to do toho, že jsou vypuštěny údaje i z jiných výpovědí,“ konstatoval exprimátorův právník Kabát.