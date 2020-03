Předávání informací o koronaviru trvá dlouho, tvrdí primátor. Opatření by se měla lépe koordinovat, dodává hejtman

Bezpečnostní rada státu, která zasedla poté, co se v Česku potvrdily první případy nákazy koronavirem způsobujícím nemoc COVID-19, doporučila přerušit letecké spojení do severní Itálie nebo nevpustit diváky na nadcházející biatlonové závody na Vysočině.

Podle pražského primátora Zdeňka Hřiba se to ale krajské bezpečnostní rady – potažmo bezpečnostní rada Prahy – oficiálně vůbec nedozvěděly. „Jediné, co jsme se dozvěděli, bylo, že zápis z pondělka bude v pátek,“ poukázal Hřib. Míní přitom, že kraje jsou samy o sobě schopné situaci řešit. „Nevidím problém v tom, že bychom neměli nástroje. My nemáme informace okamžitě jiným kanálem, než že se podíváme na tiskovku pana ministra zdravotnictví nebo pana premiéra,“ poznamenal Zdeněk Hřib.