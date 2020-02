Staré pneumatiky se hromadí na skládkách. Firem, které by je recyklovaly, je málo

Sehnat odběratele bývá přitom pro sběrné dvory problém. Staré pneumatiky z Brna vozili například na skládku v Bratčicích. Používaly se ke zpevňování svahů. „Máme to od kraje povoleno pouze za tímto účelem. Na skládku bychom je ani dávat nechtěli, protože to je materiál, který nám ve skládce nedělá moc dobře,“ vysvětlil odpadový hospodář skládky v Bratčicích Roman Havlásek. Na skládce v Bratčicích proto pneumatiky už odmítají.

Firma vyrábí z pneumatik izolaci a chodníky

To ale nebývá jednoduché. Potvrzuje to Norman Hrozina z firmy Redutec, která drť z pneumatik používá k další výrobě. „U nás je celkem málo firem, které se zabývají drcením a přípravou pneumatik. My polotovar proto musíme často vozit i ze zahraničí, abychom ho měli dost. Je to čistá drť, která se smíchá s lepidlem a pod tlakem se slisuje,“ popsal. Z materiálu pak firma vyrábí vibrační desky, zvukovou izolaci, nebo také chodníky a dětská hřiště.