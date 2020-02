Silný vítr proletí Českem v pátek, v neděli se vrátí

Teploty začnou po poměrně chladném pátku, kdy by odpoledne nemělo být více než tři až sedm stupňů Celsia, stoupat. V sobotu již meteorologové očekávají maxima mezi šesti a deseti stupni. Vítr sice bude slabší než v pátek, ale foukat bude, nárazy by mohly mít rychlost kolem 15 metrů za sekundu, tedy přes 50 kilometrů v hodině.

Rychlost nárazů větru bude kolem 20 metrů za sekundu, tedy přibližně 70 kilometrů za hodinu. Podle meteorologů hrozí „nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi, možné komplikace v dopravě“. Turisté na horách by si měli rozmyslet, zda se vydají ven, a pokud ano, vyhnout se hřebenovým partiím.

Vítr s prudkými nárazy bude vát průběžně, prozatím vydal Český hydrometeorologický ústav výstrahu na páteční dopoledne. Na většině území Čech kromě Královéhradeckého a Pardubického kraje a západní Vysočiny bude platit od 3 do 11 hodin, na Moravě, ve Slezsku a na východě Čech od 6 do 14 hodin.

V neděli bude o další dva stupně tepleji a vítr opět zesílí. ČHMÚ zatím výstrahu pro poslední den týdne nevydal, předpokládá však, že tak brzy učiní a mohla by platit celý den pro celou republiku. Případně by mohla platit i v pondělí – kdy meteorologové očekávají teploty mezi devíti a 13 stupni – protože i na počátku týdne by se mohly objevit přibližně 70kilometrové nárazy.

Nejsilněji v Česku foukalo na počátku druhého únorového týdne, kdy republiku zasáhla cyklóna Sabina. Nárazy větru na některých místech – a to nejen na horách – přesáhly rychlost 100 kilometrů za hodinu. Nejprudší závan zaznamenali na Sněžce, dosáhl 198 kilometrů za hodinu.