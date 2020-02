Na ministerstvu obrany končí další náměstek pro vyzbrojování. Premiér ho zkritizoval kvůli radarům

Za této situace z ministerstva odchází muž, pod kterého plánované nákupy spadaly. Odmítl přitom, že by učinil zásadní chybu. „Cítím možná nějakou svou odpovědnost za komunikaci. Zakázka je zcela v souladu se zákonem. Nebyl porušen jediný předpis, všechno bylo v pořádku,“ řekl Filip Říha České televizi. Lidovkám.cz sdělil, že především cíl mediální tlak. „Zanechával pachuť i na resortu obrany. To nebylo schůdné,“ uvedl.

Radary Vera NG měly podle toho, co řekl loni ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) vládě, vyjít na 780 milionů, ale nakonec za ně stát zaplatí půl druhé miliardy. Rušičky, které měly (podle materiálu ze sněmovního branného výboru) stát 960 milionů, přišly nakonec také bezmála na půl druhé miliardy, jak v úterý upozornil Český rozhlas . A vládní letka nemá místo malého letounu, který by nahradil dožívající jaky-40, nic. Zakázku ministerstvo na počátku února zrušilo.

Babiš: Hloupý úředník, který nepřemýšlel

Rezignaci náměstka pro vyzbrojování předcházela kritika ze strany premiéra Andreje Babiše (ANO) kvůli nákupu radarů. Ten v sobotu na sociální síti napsal, že „chybou tohoto nákupu není prodražení, ale hloupý úředník, který nepřemýšlel, a pan ministr si to nepohlídal“.

Říha ovšem není prvním náměstkem pro vyzbrojování, který končí v souvislosti s radary. Loni v lednu odešel jeho předchůdce Daniel Koštoval. V té době nebylo zřejmé, jaký je důvod. Nyní premiér uvedl, že jej ministr Metnar vyhodil kvůli zakázce na radary, a to „ještě předtím, než si toho všimla média“.

Výzva k odchodu Filipa Říhy zazněla podle deníku Právo také na úterním jednání poslaneckého klubu ANO, kam Lubomír Metnar přišel zakázku na radary vysvětlovat. Poslanci jej kritizovali za špatnou komunikaci se sekcí vyzbrojování a vyzvali ho, aby buď sjednal nápravu u Říhy, nebo řešil věc personálně.

Místopředseda branného výboru Poslanecké sněmovny Josef Hájek (ANO) přičítá právě končícímu náměstkovi odpovědnost za radary i nákup rušiček. „Mediálně to nevyznělo zcela dobře, protože pan náměstek a jeho pracující vycházeli z údajů, které byly pět let staré,“ řekl.

Úkol pro Koudelku

Sekci vyzbrojování na ministerstvu obrany prozatím povede Lubor Koudelka, který na ministerstvu nastálo působí na jiné pozici. Úřad zatím připraví výběrové řízení na trvalé obsazení pozice uvolněné Filipem Říhou. „Úkolem nového náměstka bude dohled nad probíhajícími a připravovanými zakázkami, ale i zlepšení externí komunikace, zejména s členy sněmovního výboru pro obranu,“ uvedl Lubomír Metnar.

Metnar musel zakázku na radary opakovaně vysvětlovat. Kritici ministerstvu vyčítají nejen to, že stát za pasivní radary Vera NG zaplatí dvakrát více, než kolik řekl ministr obrany loni vládě, ale i na to, že si very pořídila i Severoatlantická aliance a zaplatila za ně 433 milionů korun bez DPH (Česko zaplatí 1,5 miliardy s DPH, bez daně 1,245 miliardy).

Podle ministerstva obrany má ale NATO odlišný systém, podle náčelníka generálního štábu Aleše Opaty jsou alianční radary schopné sledovat pouze situaci ve vzduchu, zatímco česká armáda chce systém, který může být bojově nasazen ve vzduchu, na moři i na zemi.