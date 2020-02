Není v silách jednotlivce, aby to bez systémových změn zvládl, vyjádřil se k Havlíčkově dvojroli Kováčik

To, aby Havlíček stál v čele dvou ministerstev, je podle předsedy poslaneckého klubu KSČM Pavla Kováčika možné jen jako dočasné řešení. Natrvalo by „dvojministrem“ zůstávat neměl, domnívá se poslanec.

Klíčové záležitosti v obou resortech jsou podle Kováčika velmi rozdílné. „Nám vadí to, že by jeden člověk mohl na těch širokých tématech narazit,“ řekl s tím, že několik měsíců takové vedení obou ministerstev zvládnutelné je. „Pak by ho to mohlo ,utavit' natolik, že by někde udělal zásadní opomenutí nebo chybu,“ dodal Kováčik.

Komunisté si podle něj nadále myslí, že by bylo dobře, kdyby premiér Andrej Babiš (ANO) našel člověka, který by Havlíčkovi pomohl. „Domnívám se, že dříve nebo později sám pan premiér dojde k závěru, že je přece jenom třeba ty dvě zásadní věci rozdělit,“ poznamenal.

Trvalé sloučení resortů pouze po detailní přípravě

Něco jiného by ovšem bylo, kdyby se spojení daných resortů systémově připravilo. „Například pro příští volební období je docela možné, že se zpátky vrátí průmysl a obchod a doprava do jednoho ministerstva,“ řekl Kováčik. „Ale bude to potřeba detailně připravit strukturálně, systémově a také personálně,“ dodal.

„Není v silách jednoho člověka, aby ty dvě věci bez systémových změn úřadu zvládl,“ zopakoval Kováčik.