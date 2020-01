Filip volá po dohodovacím řízení kvůli plánu nechat Havlíčka na dvou ministerstvech

Komunisté, o jejichž toleranci se opírá nynější kabinet, neskrývají nespokojenost s premiérovým záměrem, že bude Karel Havlíček řídit dvě ministerstva rok a půl. Podle šéfa strany Vojtěcha Filipa mají ale omezené možnosti, jak dát premiérovi nelibost najevo, protože požadavek na to, aby měl každý resort vlastního ministra, není součástí toleranční smlouvy. Na jaře by se to ale mohlo změnit.

„Není to předmět naší dohody o toleranci. Musel bych v rámci nějakého dohodovacího řízení, které máme uzavřeno v dohodě o toleranci, říct, že například v dubnu, v březnu, při tvorbě státního rozpočtu se mi nejeví, že dostatečně vyjednáváme jednotlivé kapitoly. (…) Toho se chystám využít,“ řekl Filip v Otázkách Václava Moravce. Na dohodovací řízení by dojít nemuselo, s Babišem chce Filip o budoucnosti ministerstva dopravy jednat neformálně již dříve.

Ani místopředseda vládního ANO Jaroslav Faltýnek ale nedokáže říct, zda Havlíček skutečně povede ministerstvo dopravy až do voleb. Míní, že prozatím se od nového šéfa dopravy očekává restrukturalizace úřadu. „Uzpůsobí strukturu tak, aby byla z jeho pohledu a z pohledu pana premiéra pro resort funkčnější,“ řekl.