Brigádní generál František Moravec se vrátí domů. V létě má spočinout v rodné Čáslavi

Do finální části příprav převozu ostatků generála Moravce do rodné Čáslavi zbývá už jen málo. Potřeba je dořešit pouhé dva úřední detaily na americké straně. V Čáslavi to řekla jeho vnučka Anita Moravec Gard. „Jsme všichni zajedno to uskutečnit. Převézt ho na místo, kde bude uctíván a mít respekt, který si zaslouží,“ zdůraznila.

„To, že byl schopen téměř hollywoodským způsobem zachránit to nejcennější, co československá zpravodajská služba měla, odvézt to do Londýna a potom s úspěchem používat ve prospěch exilové vlády a našeho domácího odboje – to byl husarský kousek,“ vyzdvihl armádní generál ve výslužbě Petr Pavel.