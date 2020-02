Strach z koronaviru vychází hlavně z nevědomosti. Nevíme, co bude dál, říká lékařka z Bulovky

Pět Čechů, kteří byli evakuováni z čínské oblasti Wu-chan, kde se nákaza objevila, je v současnosti v karanténě právě v pražské Nemocnici Na Bulovce. „Všichni jsou zdraví, mají se dobře, žádný z nich nevykazuje žádné příznaky onemocnění, to znamená, že jediné, co je omezuje, je to, že jsou u nás v tuto chvíli v karanténě,“ říká lékařka Kristýna Herrmannová.

Nákaza novou formou koronaviru se již dostala i do Evropy, virus je už i v sousedním Německu. Není tedy možné vyloučit, že se nemoc dostane také do České republiky. Zatím se v Česku objevilo zhruba padesát podezření na koronavirus, ale žádné se nepotvrdilo.

Naplánovaná karanténa trvá celkem dva týdny. „V tuto chvíli to vypadá, že zatím nejdelší čas od setkání s tím virem po nákazu byl asi 11,5 dne, to znamená, že 14 dní by mělo opravdu stačit,“ podotýká lékařka.

„Strach vyplývá z toho, že nevíme“

Celosvětově je lidí nakažených koronavirem už přes 31 tisíc, počet obětí překročil 630, drtivá většina v Číně. „To, že nakažených přibývá, je velmi podobné nějakému normálnímu respiračnímu viru, který se šíří populací. Lidí, kteří zemřeli na ten virus, zase není tolik, což je v podstatě dobrá zpráva. To znamená, že nakažení se zvyšují exponenciálně, ale ti, co tu nemoc nepřežijí, nikoliv,“ komentuje to Herrmannová.

Ani nakažlivost nevybočuje z podobných virových onemocnění. „Stejně jako když si teď vezmete chřipkový virus a počítal byste míru nakažlivosti, tak budete možná i na vyšších číslech,“ upozorňuje lékařka.